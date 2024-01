Avversario. L’attaccante Zilli debutta al Curi. Le scelte di Colucci

La Spal pronta a schierare Zilli, ultimo arrivato a Ferrara, per la partita in programma domenica al Curi. L’attaccante, che arriva dal Cosenza, ieri ha svolto il suo primo allenamento con la sua nuova squadra e potrebbe essere chiamato per sostituire Rabbi (titolare nelle ultime sei partite) che è stato fermato dal giudice sportivo. L’alternativa per Colucci è Antenucci. Probabile una staffetta tra i due attaccanti per il match contro i biancorossi di Formisano.

Fatta eccezione per Zilli, sul campo del Perugia Colucci potrebbe proporre la squadra schierata con il Cesena, con Edera e Maistro verso la conferma rispettivamente sul lato destro e sinistro del tridente, e Collodel, Carraro e Contiliano in linea mediana. Verso il forfait invece Bertini, che dopo aver saltato il derby col Cesena per squalifica ha riportato una distorsione alla caviglia che lo sta costringendo a restare ai box.