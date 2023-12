Avversario. L’ex Chiosa e Masetti si giocano una maglia

Prosegue la preparazione dell’Arezzo dell’ex biancorosso Paolo Indiani in vista del match di domani.

Il tecnico della formazione amaranto ha qualche dubbio in difesa e in attacco. Il modulo dovrebbe invece essere il 4-3-3. In difesa, il ballottaggio è al centro del reparto, con Masetti e Chiosa che "litigano" per una maglia in coppia con Risaliti. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Renzi e Montini. A centrocampo la squalifica di Foglia apre le porte al rientro di Mawuli che sarà supportato da Settembrini e Damiani. Dubbi in attacco: Gandini (in gol a Sassari) e Guccione si giocano una maglia. Se toccherà al primo, sarà 4-3-3 con Pattarello e Gandini ai lati di Gucci. Dovesse giocare Guccione, quest’ultimo si muoverà alle spalle di Gucci e Pattarello. Sono nove i punti conquistati in casa dall’Arezzo: lo score è di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.