Avversario. Parla il tecnico Toscano : "Occhio agli umbri. Hanno tanta qualità»

CESENA – "Disputiamo l’ultima partita di questo straordinario campionato. Vogliamo continuare ad essere noi stessi come fatto a Sassari, dobbiamo rimanere concentrati sulla partita perché è quello che ci ha contraddistinto in tutto il campionato e vogliamo continuare a fare il nostro gioco". Così il tecnico del Cesena, Domenico Toscano, alla vigilia della gara con il Perugia, l’ultima della stagione per i bianconeri che hanno già staccato il pass per la B dominando il campionato e dimostrandosi nettamente la squadra più forte.

"Sarà una giornata splendida che chiude il nostro fantastico percorso. Sono sicuro che lo stadio sarà gremito. Affrontiamo una squadra che, per l’organico che ha, è quella con più qualità e servirà il solito Cesena. La squadra sta bene, i ragazzi vogliono continuare a far vedere che sono sempre sul pezzo. Shpendi venerdì e ieri si è allenato con la squadra e sarà disponibile, mentre Silvestri verrà valutato. Prestia sta bene". Sull’avversario, Toscano dice: "Il Perugia ha giocatori di grande qualità nel reparto avanzato, hanno fisicità e struttura nel reparto difensivo, hanno gamba e un’idea di gioco ben definita che gli ha portato ottimi risultati. Sono una squadra con giocatori di categoria superiore e di esperienza, noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare".