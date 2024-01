Beneficenza. Il Coordinamento vicino a "Libera...mente Donna». Devoluto il ricavato dell’asta delle maglie del Grifo

Il Centro di Coordinamento Perugia Clubs vicino all’Associazione "Libera…Mente Donna Ets Umbria". I tifosi biancorossi hanno devoluto 754 euro, il ricavato della lotteria delle maglie dei calciatori tenutasi durante la serata di auguri Il Natale dei Tifosi del Grifo. "Attenzione e sensibilità verso un tema estremamente attuale nell’auspicio di dare un fattivo contributo ad un progetto regionale, quello portato avanti da Libera…Mente dall’anno 2003 – scrive il Coordinamento in una nota –, che partendo dal ruolo sociale della donna si pone come luogo di elaborazione culturale impegnandosi in particolare sul versante della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, nonchè sulla eliminazione di stereotipi legati al ruolo della donna nella società, promuovendo il diritto di donne e minori ad una vita senza violenza. Un ringraziamento particolare va a quei giocatori del Perugia Calcio che, mettendo a disposizione le loro maglie, hanno reso possibile questa forma di beneficenza". Venerdì alla presenza del presidente Mauro Trampolini, del vice Stefano Mortini e del tesoriere Giuseppina Fasi è avvenuta la consegna nella sede di via Santini a Perugia nelle mani delle responsabili dell’associazione.