CALCIO GIOVANILE. Prende il via oggi il "Torneo della Pace»

Prende il via oggi il Torneo della Pace 2024. Fino al 22 maggio su 14 campi in provincia di Perugia, saranno dieci i club e le rappresentative, composte da giocatori classe 2008 che prenderanno parte alla nona edizione del Torneo, già Internazional Cup, la manifestazione sportiva dedicata alle Rappresentative Nazionali Giovanili Under 16, la cui conclusione è prevista con la disputa della finalissima allo stadio “Santa Maria degli Angeli”. La competizione si presenta con un messaggio dai forti contenuti di pace, come insegna la città di Assisi, e lo sport diventa il messaggero per ribadire con fermezza che i valori, il dialogo, il rispetto, la tolleranza e l’interazione sono le fondamenta sulle quali si regge l’identità mondiale. Le dodici formazioni di questa edizione sono state divise in tre gironi da quattro squadre ciascuna. Il Perugia è stato inserito nel Girone A con Canadian Football Club (Canada), FC Mainava Alytus (Lituania) e FC Rukh Lviv Football (Ucraina). Il Grifo Under 16 debutta oggi: Perugia-Dainava Alytus, è in agenda alle 16 a Castel del Piano.