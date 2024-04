Cesena-Perugia 2-0, ai playoff servirà un altro Grifo

Cesena, 28 aprile 2024 – Grifo ko a Cesena e per i biancorossi sfuma la possibilità di chiudere come miglior quarta. Adesso sotto coi play off sperando che la musica cambi. Ai bianconeri sono bastati un calcio d’angolo e un rigore, nel primo tempo, per chiudere la pratica.

Il Perugia era sceso in campo rimaneggiato, con Sylla unica punta, sostenuto da Agosti alle spalle. Il tecnico rinuncia a tutti i giocatori in diffida (Lewis, Vulikic, Iannoni, Paz) oltre a Mezzoni e Seghetti non al meglio e a Torrasi squalificato. Alla prima occasione il Cesena passa (18’), su calcio d’angolo Prestia salta più in alto di tutti e fa secco Adamonis. Il Perugia scoperto subisce l’affondo dei bianconeri con Bartolomei che contrasta, per l’arbitro, fallosamente Saber. Dal dischetto Corazza non sbaglia, al 36’ è 2-0.

Cesena-Perugia 2-0

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Prestia, Ciofi, Pieraccini; Adamo, Saber (25’st Varone), De Rose (25’st Francesconi), Donnarumma (37’st David); Berti, Kargbo (14’st Shpendi); Corazza (14’st Ogunseye). A disposizione: Pisseri, Siano, Pitti, Coccolo, Piacentini, Silvestri, Pierozzi, Chiarello, Nannelli, Giovannini. Allenatore: Toscano

PERUGIA (3-5-1-1): Adamonis; Souare, Angella, Dell’Orco; Cudrig (33’st Lickunas), Giunti, Bartolomei, Kouan (33’st Bezziccheri), Cancellieri (1’st Bozzolan); Agosti (15’st Matos); Sylla (43’st Ronchi). A disposizione: Yimga, Viti, Lisi, Ricci, Polizzi, Vazquez. Allenatore: Formisano

Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato Assistenti: Castro di Livorno e Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale: Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

Marcatori: 18’pt Prestia, 37’pt Corazza (rig.)

Note: ammoniti De Rose, Bartolomei Spettatori: presenti 11988 (di cui 228 ospiti) Presente il presidente della Lega Pro Matteo Marani.