Ci siamo, domani la firma a Perugia. Le quote del Grifo passano tutte a Faroni

C’è la data: domani il Perugia passerà nelle mani di Javier Faroni. Massimiliano Santopadre cederà il 100 per cento delle quote e lascerà il Grifo dopo 13 anni. Sta finendo l’era romana, da domani il Perugia avrà il suo primo presidente straniero della storia. Le parti hanno trovato l’accordo e hanno scelto la data. L’atto definitivo si firmerà a Perugia nella sede biancorossa: Faroni sarà in città già da stasera, di rientro dall’Argentina, pronto per mettere nero su bianco.

Le quote. Alla fine Massimiliano Santopadre lascia anche il 20 per cento delle quote, pattuite nell’accordo preliminare vincolante scaduto il 30 agosto. Le parti hanno ridiscusso i termini, con Santopadre che non farà parte della società come azionista ma non si esclude che possa comunque restare all’interno del club. Faroni, infatti, almeno per questa stagione già iniziata, potrebbe valutare la possibilità di confermare l’attuale presidente con un ruolo dirigenziale (direttore generale?), sempre per favorire un passaggio più graduale visto che la stagione è già iniziata. Una possibilità che sarà approfondita dopo la firma. Non ci saranno scossoni dal punto di vista tecnico, almeno per questo campionato: Jacopo Giugliarelli resterà nel ruolo di direttore sportivo, così come Formisano in panchina. Certo, la nuova società si avvarrà con molta probabilità della collaborazione di altre figure per quanto riguarda il mercato (Mauro Meluso?), con la speranza che possa esserci una sintonia tra vecchio e nuovo in questa stagione partita con in piede giusto. Il pagamento della società. Ci sarà un acconto, circa trecentomila euro, al momento della firma, domani di fronte al notaio. Poi, se verranno confermate le condizioni dell’accordo precedente, la seconda tranche di pagamento è prevista per dicembre, con il pagamento che dovrebbe completarsi entro dicembre 2025. L’investimento? Si parla di una cifra di circa 6 milioni, comprensivi dei debiti e di una parte che resterà a Santopadre.

Sponsor tecnico. La Fg Sport di Santopadre resterà sponsor tecnico del Perugia per tre anni. Le parti hanno deciso di mantenere l’accordo e non cambiare. Cambia invece qualcosa per quanto riguarda l’Academy, progetto messo in piedi dalla società attuale che adesso conta affiliate in Italia e all’estero. Il presidente Santopadre lascia alla nuova proprietà l’Academy con Lucarini, che ne è responsabile, che continuerà a seguire il progetto. Ma la Fg sport sarà comunque sponsor delle squadre affiliate per i prossimi tre anni. L’attuale presidente resterà legato solo per le divise dei giovani.