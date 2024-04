Claudio Sciurpa si muove per il Perugia. Dalle quote al maxi-sponsor: partita aperta

Il Perugia potrebbe non cambiare proprietà ma potrebbe ricevere un sostegno. Aiutare più di rilevare. Questa sembra essere la situazione attuale degli imprenditori coinvolti da Claudio Sciurpa, amministratore delegato di Vitakraft, da anni vicino al Perugia calcio, quest’anno come main sponsor, che ha dichiarato tempo fa di volersi attivare per sostenere la società di Pian di Massiano. "Magari ci fossero 5-8-10 imprenditori disposti a farsi avanti, io dico sempre che l’unione fa la forza e potremmo riuscire", aveva dichiarato poco più di un mese fa a Umbria Tv. E Sciurpa si sta muovendo, avrebbe coinvolto un paio di imprenditori, e al momento non ci sarebbero le condizioni per trattare l’acquisto ma la situazione può cambiare se cresceranno le adesioni e l’impegno da parte di chi si è detto interessato. Sono aperte tutte le strade: l’acquisizione delle quote biancorosse, una sponsorizzazione importante o una partecipazione all’interno della società. Non ci sono preclusioni da parte del presidente del Perugia, pronto a passare la mano. I tempi sono maturi: le trattative di acquisizione si fanno al massimo in primavera per essere pronti per la stagione successiva. Ma in questo caso la situazione è differente: perché gli imprenditori che sarebbero interessati conoscono alla perfezione la società biancorossa, i suoi pro e i contro. Domani Sciurpa incontrerà Santopadre per approfondire la situazione in merito a quello che potrà essere l’intervento degli imprenditori coinvolti, un aggiornamento sullo stato delle cose. Claudio Sciurpa ci crede. E sa anche come si fa. A inizio degli anni 2000 ha scritto pagine importanti con la pallavolo, con la Rpa, insieme ad alcuni soci, oggi potrebbe anche coinvolgere gli attuali sponsor del Perugia (Mericat?) a dare un contributo maggiore per poter avere un ruolo differente all’interno del Perugia. Tutto può succedere. Comunque andrà ci sarà da apprezzare la volontà di fare qualcosa per il Grifo.