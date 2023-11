Dell’Orco c’è

PERUGIA – Seduta di ripresa a Pian di Massiano per i biancorossi con la buona notizia: Dell’Orco ha svolto il primo allenamento con la squadra e torna così a disposizione di Francesco Baldini. Il difensore non sarà a disposizione per la sfida con il Pineto, ma dalla successiva strapperà sicuramente una convocazione con la squadra. Alla ripresa dopo il giorno di riposo i calciatori che hanno giocato con il Gubbio hanno svolto (a parte qualche eccezione) solo la parte atletica con la squadra, hanno saltato la partitella finale. È rimasto a riposo precauzionale Vazquez, alle prese con un lieve affaticamento che comunque non preoccupa in vista della trasferta in Abruzzo. Oggi la squadra sosterrà una seduta al mattino, Baldini inizierà a valutare la squadra da proporre nella gara di sabato. Il tecnico non sarà però in panchina. Il giudice sportivo lo ha fermato per un turno dopo il rosso rimediato durante la partita del Curi con il Gubbio "per aver, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, durante una doppia sostituzione, dopo che il gioco era già fermo da un minuto, al fine di ritardare volontariamente la ripresa dello stesso, modificava uno dei calciatori da sostituite determinando, con tale condotta, l’interruzione della gara per circa tre minuti". In panchina quindi ci sarà il vice di Baldini, Luciano Mularoni.