Disastro Perugia, è profondo "rosso". Il Grifo crolla ad Arezzo e chiude in nove

AREZZO - "I derby non si giocano, si vincono". Dicono. Ecco, il Perugia non ha giocato e ha perso. E anche male. Con una brutta figura sul campo dell’Arezzo. Perde punti e pezzi, perché chiude la gara in nove per i cartellini rossi a Lisi, al quarantesimo del primo tempo, e Seghetti alla mezzora della ripresa. Perde anche Vazquez per infortunio. Un disastro anche in vista del match con il Cesena. Una gara iniziata male e finita peggio, giocata senza ritmo e anche senza quell’ardore che dovrebbe caratterizzare un derby. Era anche l’occasione per approfittare del pari delle prime e invece il Perugia non si rende mai pericoloso e esalta una squadra che fino a ieri aveva vinto solo due gare in casa. Il ko, arrivato al termine di una prestazione sottotono, ha turbato e urtato il presidente Santopadre, ieri in panchina. È stata una lunga notte. In avvio il Perugia illude, alzando il baricentro, ma l’impatto è poco incisivo, soprattutto è lenta la manovra, più ficcante la spinta dell’Arezzo che al decimo chiede un rigore quando Bozzolan interviene su Pattarello che sta entrando in area. Il presunto torto subito carica la squadra di Indiani che si sfoga, buttandosi avanti. Il Perugia è troppo compassato in fase di costruzione, fatica a trovare il ritmo che può infastidire l’Arezzo. Meglio gli amaranto, in fase offensiva sono veloci e insidiosi, fermati al 27’ solo dal palo, quando Bianchi illumina Guccione che con una grande giocata colpisce il legno. Il Perugia si fa vedere solo al 33’ quando su cross di Bozzolan, Iannoni al volo conclude alto. Ma è solo un flash, perché al 34’ è l’Arezzo che passa da corner, calciato da Pattarello, con Vulikic che devia sulla sua porta. Al danno la beffa, quando al 40’ il Perugia resta in dieci per il rosso a Lisi che alza il gomito su un avversario. Una leggerezza enorme. A inizio ripresa Baldini lancia Cancellieri per Bozzolan e Vazquez per Iannoni. Ma la partita dell’attaccante dura tre minuti, perché l’ex Gubbio ha un problema muscolare ed è costretto a uscire. Al suo posto Ricci. Nel mezzo, al 2’, Adamonis mette una pezza sulla conclusione di Pattarello. Al 15’ il primo squillo del Perugia che arriva con Seghetti che di testa conclude un cross di Cancellieri, con la palla che finisce di poco a lato. Il Perugia si alza, male, e si espone alle ripartenze amaranto, con Pattarello che spreca al 20’ la palla del raddoppio. Ma non ci sono ardore e idee, e soprattutto non c’è la testa e così Seghetti si prende il secondo giallo alla mezzora, lascia il Perugia in 9. L’Arezzo la chiude con Gucci nel recupero. Francesca Mencacci