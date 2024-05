Disfatta Grifo, serata da incubo al "Curi". La Carrarese ipoteca il passaggio del turno

Il Perugia lascia mestamente il primo round alla Carrarese che fa 2-0 al Curi e aumenta a dismisura le chance della squadra toscana di staccare il pass per il prossimo turno degli spareggi: al Grifo serve un successo con tre gol di scarto, un’impresa quasi impossibile per una squadra che non segna da tre partite. Sfortunato l’avvio, ma anche le scelte non premiano. Dopo un girone di imbattibilità, il Grifo cade al Curi, sotto i colpi di Zanon, che pesca il jolly a inizio gara e di Di Gennaro che fa il 2-0 a inizio ripresa, da calcio d’angolo. Nel mezzo i tentativi del Perugia di Formisano che dalla sua ha un palo di Iannoni, un paio di conclusioni dalla distanza, un colpo di testa di Kouan, e nella ripresa un tiro di Vazquez, ma senza mai trovare il gol. Sabato, nel ritorno, ai toscani basterà un filo di gas per portarsi avanti nei play off.

Le scelte: Formisano punta su Seghetti in attacco insieme a Sylla, mentre a sinistra c’è Souare con Lisi in panchina. Calabro recupera Imperiale e invece deve rinunciare, all’ultimo, a Capello per guaio fisico: spazio a Finotto. Neppure il tempo di assestarsi che la partita si sblocca. La Carrarese mette in discesa la gara: disimpegno sbagliato di Vulikic che consegna la palla a Zanon, l’esterno da distanza quasi impossibile raccoglie il regalo e trova l’eurogol. Un jolly che cambia la partita: il Grifo è costretto a sbilanciarsi, la squadra di Calabro gestisce le situazioni e aspetta, con pazienza, il momento giusto per avanzare. I biancorossi provano a rimettere in pari la sfida ma la manovra è a tratti frenetica, stavolta mancano anche le fasce. Nella parte centrale del primo tempo, il Perugia si accende con i toscani chiusi nella loro metà campo. La vera chance per arrivare al pareggio è al 26’, quando Sylla serve Seghetti, l’attaccante invita Iannoni che dal limite dell’area colpisce il palo. Il Perugia ci riprova da calcio d’angolo (33’), Bartolomei trova la testa di Kouan, Bleve para. Il portiere fa il bis sulla conclusione ancora di Iannoni (36’). A inizio ripresa, si replica il film del primo tempo: a Carrarese va in gol al 5’, stavolta da calcio d’angolo, batte corto Cicconi per Finotto che mette al centro e trova la testa di Di Gennaro. Formisano continua a pescare dalla panchina. Ma è la Carrarese che va vicino al tris sul colpo di testa di Panico su cross di Cicconi (22’). Il Perugia prova almeno ad accorciare le distanze, ci prova Vazquez al 40’, con Bleve che devia in angolo. Si chiude tra i fischi.