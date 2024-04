Domani la ripresa. Da valutare le condizioni di Mezzoni e Seghetti

PERUGIA - Corsa, tattica e motivazioni. Il Grifo ieri mattina è tornato ad allenarsi dopo la sconfitta rimediata in trasferta a Cesena. Alla ripresa, i calciatori che hanno disputato la gara contro la capolista hanno svolto un lavoro differenziato; più intensa, invece, la seduta per chi è subentrato e per chi è rimasto in panchina. Oggi il tecnico Alessandro Formisano ha concesso un giorno di riposo al gruppo, la ripresa è fissata per mercoledì pomeriggio. Saranno da valutare le condizioni del difensore Mezzoni e dell’attaccante Seghetti, che domenica non sono partiti per il "Manuzzi" perché non al meglio della condizione a causa di qualche acciacco muscolare. Ora, con lo slittamento dei play off, verrà stabilito anche il nuovo programma di lavoro.