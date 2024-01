È fatta: Sylla è del Perugia. C’è la firma dell’attaccante. Oggi va subito in campo. In prova il centrale Lewis

Il Perugia ha l’attaccante: Youssouph Cheikh Sylla (1998) è un giocatore biancorosso e da oggi è atteso a Pian di Massiano per iniziare a lavorare con la squadra in vista del primo appuntamento dell’anno. Sylla era legato con la Vis Pesaro da un contratto biennale fino al 30 giugno 2025 con opzione per il terzo anno e in questa prima parte della stagione ha collezionato 18 presenze in campionato con 5 reti più 2 assist per un minutaggio di 1261 minuti, 2 le gare in Coppa (senza reti). La Vis Pesaro non ha potuto rinunciare all’offerta della società di Santopadre e ha quindi dato l’ok alla cessione dell’attaccante. Un’operazione importante per il club, arrivata a inizio mercato che comunque non chiude le porte ad altre trattative per il reparto avanzato. Il Perugia, infatti, ha messo sul taccuino anche Andrea Magrassi del Cittadella, ma questa trattativa rischia di trascinarsi fino alla fine del mercato, visto che il giocatore vorrebbe provare a restare in serie B. Non solo l’attacco: ieri a Pian di Massiano, insieme alla squadra, si è allenato un difensore centrale che resterà in prova per qualche giorno e sarà valutato da Formisano: si tratta di Noah Lewis (2000) olandese, svincolato, con trascorsi importanti soprattutto nelle giovanili. Cinquanta presenze con il Feyenoord Under 19, 18 con quello Under 21. Quest’anno ha giocato nella prima divisione irlandese con il St Patrick’s.

Per quanto riguarda invece le uscite, sarebbe arrivata un’offerta dall’Ascoli per Simone Santoro ma nettamente insufficiente per le casse biancorosse. Il Perugia ha rispedito al mittente l’offerta. Ci sono ancora quattro settimane per accontentare il calciatore che vorrebbe tornare in serie B, ma certo il Grifo non scenderà il cartellino del calciatore.