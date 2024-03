Ecco come acquistarli. Il biglietti per il settore ospiti sono 1175 Il Gubbio mette in vendita 1175 biglietti a 10 euro per il settore ospiti del derby di domenica a Perugia. Omaggio per i bambini nati dopo il 1/1/2017. Acquisto solo in prevendita. Accesso al "Barbetti" con documento cartaceo.