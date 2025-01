Ecco riccardi e broh. "Abbiamo detto subito di sì. Puntiamo ai play off»

Riccardi e Broh non ci hanno pensato un attimo. "Avevo ricevuto qualche sondaggio, poi una mattina mi sveglio, leggo il messaggio del direttore Meluso ed è nato tutto. Sono arrivato il prima possibile. Appena è tornata la squadra, era già qui", racconta Riccardi. "Vista la classifica so che non possiamo arrivare certo primi, ma vogliamo entrare ai playoff e piazzarci nella migliore posizione possibile. Dall’esperienza di Lecce ho capito che per vincere bisogna avere un gruppo unito. Sia chi gioca sia chi non gioca. Ci vuole mentalità per arrivare in alto. Remare tutti verso la stessa direzione. Conosco Dell’Orco dai tempi del Lecce, abbiamo fatto 6 mesi insieme".

Il traguardo dei playoff lo insegue anche Broh. "Arrivo da una società che probabilmente vincerà il girone A, ma non sentivo la fiducia dell’allenatore. Quando ho saputo del Perugia, in due giorni si è fatto tutto. Mi ha colpito molto la voglia di avermi del direttore. Vengo con la voglia di dare una mano per raggiungere almeno i playoff. Ho sempre giocato in un centrocampo a tre e a due. L’anno in cui ho vinto il campionato a Bolzano, giocavamo a tre ma impostavamo a due". La curiosità. "Vivevamo insieme con Davide Riccardi, conosco anche Cisco e Dell’Orco. Fisicamente sto bene bene, mi manca solo un po’ il ritmo partita".