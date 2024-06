Fermento in casa Perugia. Grifo, Santopadre è pronto ad ascoltare le offerte. Ma a luglio parte col mercato

Non si placano le contestazioni e i messaggi all’indirizzo di Massimiliano Santopadre. Sono giorni caldi a Perugia.

Dopo la contestazione sotto casa di una parte di tifosi, è arrivato anche lo striscione da parte della Brigata, affisso all’esterno dello stadio Curi e da più parti voltano le spalle alla proprietà del Grifo. La società di Santopadre ha una sua agenda, una scala di priorità e non scarta nessuna ipotesi. Innanzitutto prima di approcciare qualsiasi trattativa serve l’omologa del tribunale che consentirà a chi vende e a chi acquista di avere un quadro chiaro e definitivo della situazione della società biancorossa. Se, come sembra, tutto volgerà nella giusta direzione, la società avrà una situazione debitoria quasi "normale" per un club di calcio che milita in serie C. Solo poi il presidente Santopadre sarà disponibile ad incontrare eventuali acquirenti interessati alla società. In questi giorni di attesa dell’omologa del tribunale non sono mancati alcuni contatti con nuovi potenziali acquirenti che hanno approcciato chiedendo la situazione del club. Contatti che non sono mai mancati in questi mesi ma che non hanno avuto seguito. Gli intermediari avevano sondato senza poi però andare oltre con un’offerta. Il club più sano potrebbe aver attirato qualcosa di più concreto. Il primo che busserà alla porta del presidente Santopadre, una volta accertata la situazione della società, sarà Claudio Sciurpa, amministratore delegato di Vitakraft e main sponsor nella passata stagione del Grifo. L’imprenditore, che nel frattempo avrebbe trovato altri imprenditori disposti ad investire nel progetto, ha fatto sapere di essere pronto per una trattativa. Ci sarà da capire se sussisteranno le condizioni, reciproche, per andare alle firme. Santopadre, fatta eccezione per le due operazioni già in programma (la cessione di Santoro e il riscatto di Iannoni) concederà ai potenziali acquirenti tutto il mese di giugno per stringere. Dal primo luglio inizierà a operare sul mercato, senza chiudere la porta alle trattative, ma comunque per non restare indietro nel caso in cui non si dovesse concretizzare nulla. I tempi per acquistare una società non sono questi, ma lo stralcio del debito ha fatto la differenza. Ora il Perugia interessa di più, al tempo stesso è più sostenibile anche per Santopadre. Chi vorrà trattare seriamente la società deve preparare le mosse, tra una settimana circa si potrà fare sul serio.