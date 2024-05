Fischia Arena . Due i precedenti coi biancorossi

Sarà il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere Perugia-Rimini, gara valida per il secondo turno playoff in programma sabato alle 20,30 allo stadio "Curi". A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Fabio Catani di Fermo e Stefano Franco di Padova. Quarto ufficiale sarà Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio. Al Var Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Sono due i precedenti con il Perugia per l’arbitro campano designato e lo score è positivo: un successo a Gubbio (1-0) del 17 marzo e il pareggio in casa con la Torres (1-1).