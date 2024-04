Formisano stavolta ha a disposizione. Lisi e Dell’Orco

Seduta mattutina a Pian di Massiano per i biancorossi di Formisano che preparano la partita di domenica con l’Olbia. L’allenatore del Perugia ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione e con l’Olbia avrà la possibilità di scegliere gli interpreti in tutti i reparti. L’unica assenza certa sarà quella di Matos, fermato dal giudice sportivo. Mentre rispetto all’ultimo incontro, a Carrara, Formisano avrà a disposizione Lisi, che ha scontato la squalifica, e Dell’Orco rientrato a pieno ritmo. Ci sarà da valutare l’impiego di Lewis che in questi giorni ha svolto un allenamento differenziato e potrebbe essere "risparmiato".