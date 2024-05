Futuro, i conti del Grifo. Dieci giorni per la verità

Entro il mese di maggio il Perugia conoscerà la reale situazione debitoria. C’è una transazione in atto con l’agenzia delle entrate per lo stralcio del debito (accumulato a partire dal 2020 durante il Covid) che potrebbe avere risvolti positivi e tagliare il "fardello" del club biancorosso e attestarlo intorno ai tre milioni di euro. Si tratta di un passaggio fondamentale a Pian di Massiano per il futuro, sia per eventuali acquirenti che si troverebbero di fronte una situazione sostenibile per una società di calcio, sia nel caso in cui non dovessero esserci trattative e restasse il presidente Santopadre, e in ultimo nel caso in cui ci fossero imprenditori interessati a dare una mano con un ingresso in società.

Questione-mercato. Per le società che aderiscono alla ristrutturazione del debito e agli strumenti riconosciuti dal Codice per la Crisi di Impresa, la Figc prosegue nel "percorso virtuoso volto al contenimento dei costi e al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del calcio" con il blocco del mercato. Ma cosa si intende? Di fatto non potranno esserci segni "meno", quindi si deve prima operare in uscita e poi in entrata. Una filosofia che il Perugia ha sempre avuto. Per esempio, dovesse uscire un calciatore che ha un ingaggio di 500mila euro, la società può operare in entrata entro quella cifra. Non mancheranno le uscite e quindi ci sarà spazio per le entrate.