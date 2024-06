Futuro-Perugia, sarà un’altra estate calda. Ma niente svolta fino all’omologa del tribunale

di Francesca Mencacci

PERUGIA

Non c’è pace a Pian di Massiano. Ogni estate c’è un argomento caldo a tenere banco. Un anno fa, dopo la dolorosa retrocessione, il Perugia è stato prima protagonista della querelle con il Lecco per un posto in serie B, poi di una trattativa con fantomatici acquirenti che nel tempo hanno fatto perdere le loro tracce. Quest’anno ci risiamo: di nuovo in ballo c’è la vendita della società biancorossa, con il presidente Santopadre che nel frattempo ha lavorato per stralciare i debiti del club attraverso la ristrutturazione del debito. Un passaggio-chiave che deve ancora concludersi con l’omologa del tribunale, prevista entro il mese di giugno. E che potrebbe restituire una società quasi "sana", visto che i debiti dovrebbero restare di circa due milioni dilazionati in dieci anni. Nel frattempo, però, a differenza di un anno fa, si conoscono gli interlocutori di Santopadre: Claudio Sciurpa, insieme ad altri imprenditori (tra questi Central Energy dei fratelli Antonini) ha manifestato pubblicamente il suo interesse e avrebbe anche avanzato la sua offerta al presidente Santopadre. Un’offerta che sarà sicuramente valutata dal numero uno della società che però prima di fare passi attende che sia tutto a posto con lo stralcio del debito. Sarà un’offerta adeguata e consona? O anche, sarà ritenuta adeguata dal presidente del Grifo? Certo è che la riflessione il presidente dovrà farla, soprattutto alla luce del clima difficile che si è venuto a creare intorno alla proprietà di Pian di Massiano. Le parti, Santopadre e Sciurpa, ora sono più distanti: il main sponsor biancorosso, infatti, non era presente alla giornata dedicata ai partner del Grifo, vista la trattativa in essere. La nuova situazione societaria, inoltre, avrebbe attirato anche altri imprenditori: ci sarebbe, infatti, un nuovo gruppo (non umbro, composto da tre imprenditori) che starebbe lavorando per presentare offerta formale al club. Nelle intenzioni si tratterebbe di un gruppo forte, poi però c’è sempre il passo successivo: quello dell’offerta ufficiale e delle garanzie.