Giovanili. Under 17, pareggio beffa e rammarico a Recanati. Under 16 e Under 15 ko

PERUGIA - Fine settimana amaro per il settore giovanile del Perugia, che conquista un pari e due sconfitte. Pareggio 1-1 per l’Under 17 di mister Nasini che manca di poco la vittoria a Recanati e recrimina su alcune azioni non capitalizzate. Nella ripresa vantaggio biancorosso con Salustri che ribadisce in rete una respinta difettosa de portiere Mezzelani. La Recanatese nei minuti finale si guadagna un rigore che Romagnoli para ma sulla respinta Ricciotti è il più veloce e trova il pareggio. Nel recupero Calzoni lanciato solo davanti al portiere tira basso e debole aumentando il rammarico biancorosso.

Esce sconfitto nella prima giornata di ritorno il Perugia Under 16 Serie C di mister Anelli che perde 2-0 ad Avellino. Perde anche l’Under 15 Serie C. A Recanati i ragazzi di Raschi incappano nella terza sconfitta stagionale (4-2). Non sono bastati le reti di Massi e Lalleroni.