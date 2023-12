Giudice sportivo. Al Grifo 1500 euro di multa. Lucchese al Curi senza Gucher

PERUGIA - Il Perugia chiude il 2023 con un’ammenda. Dopo l’ultima giornata del girone di andata, in casa contro il Cesena, il giudice sportivo ha inflitto alla società di Pian di Massiano una multa di 1500 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza sul terreno di gioco e più precisamente nell’area di rigore della squadra avversaria ove si trovava il portiere, il quale non subiva conseguenze", si legge nella nota del giudice. La Lucchese, primo avversario del Perugia nel nuovo anno, il 7 gennaio, dovrà rinunciare a Gucher che è stato espulso (e dovrà pagare anche una multa di 500 euro) in occasione dell’ultimo confronto che i toscani hanno vinto contro l’Ancona.