Giudice sportivo. Iannoni pronto al rientro. Matos va in diffida

Il Giudice sportivo si è già espresso, dopo le gare del week end, in vista del prossimo turno di campionato, il diciassettesimo del girone di andata. Non ci sono squalificati tra i calciatori biancorossi dopo la partita in Sardegna. Anzi, Francesco Baldini potrà contare su Edoardo Iannoni che rientra dal turno di squalifica rimediato dopo la gara Carrarese, che ha scontato nella trasferta di Olbia. Nel Perugia però è entrato in diffida l’attaccante Matos dopo aver rimediato, contro l’Olbia, il quarto cartellino giallo stagionale. Prima ammonizione invece per Bartolomei. Non ci sono squalificati neppure tra i giocatori della Vis Pesaro, prossimo avversario del Perugia nella sfida in programma al Curi domenica con fischio di inizio alle 16,15.