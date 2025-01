Grifo, anno nuovo e altra occasione persa. Biancorossi raggiunti dalla Spal in dieci

FERRARAIl Grifo non graffia e perde un’altra occasione. Da Ferrara arriva un punto amaro: i biancorossi in superiorità numerica dalla fine del primo tempo e poi avanti con Di Maggio non riescono a sfruttare il doppio vantaggio e si fanno raggiungere dalla squadra di Dossena nell’unica vera occasione prodotta (fatta eccezione per un tiro di Rao nel primo tempo). Un pasticcio in area e Antenucci non perdona, appena sette minuti dopo la rete del giovane dell’Inter. E pensare che la squadra di Zauli è stata per lunghi tratti nella metà campo avversaria, tante le situazioni potenzialmente pericolose, ma negli ultimi metri è mancata la qualità (anche nei tanti calci piazzati a disposizione) e la determinazione per chiudere la partita. Un vero peccato, perché progressi il Grifo li ha mostrati sia in difesa che nella mole di occasioni create. Poteva essere la vittoria della svolta, un nuovo inizio ma il Grifo non riesce ad avere la meglio. Buoni segnali dalla difesa di fronte al tridente della Spal, tornata ad essere un reparto all’altezza con il rientro di Dell’Orco, il debutto di Riccardi, il "ritorno" di Mezzoni e la costanza di Giraudo. Qualche lacuna, invece, a centrocampo: un po’ smarriti Giunti e Torrasi, nonostante l’aiuto di Di Maggio e il sacrificio degli esterni.

La gara. In avvio è Lisi a mettersi in mostra al 6’ quando non sfrutta pienamente un retropassaggio sbagliato e al 15’ con una conclusione a giro di poco a lato. L’unico tiro in porta della Spal (14’) è di Rao, bloccato da Albertoni. Il Perugia si fa vedere con Di Maggio (38’) che fa le prove generali. Al 42’ l’episodio che potrebbe valere la svolta: El Kaddouri commette fallo su Matos e rimedia il secondo giallo, Spal in 10. A inizio ripresa Spal toglie Bidaoui per un difensore Nador. Si susseguono le conclusioni biancorosse: al 2’ ci prova con una spaccata Riccardi, al 5’ Matos non sfrutta una palla persa da Mignanelli, al 9’ tenta da fuori Giraudo, all’11’ ancora Matos che su imbucata Giunti non trova la porta. E poi ancora al 17’ Di Maggio prende l’iniziativa ma Galeotti devia in angolo. Il Perugia conquista anche tante punizioni ma non ha soluzioni. Al 21’ la rete della speranza: Broh appena entrato vede Mezzoni, sul cross del terzino si avventa Di Maggio che fa 1-0. Il gioco sembra fatto e invece basta una disattenzione per consentire ad Antenucci (28’) di fare 1-1. Cinque minuti di sbandamento con la Spal che prende coraggio. Il Perugia si riorganizza ma non graffia né le due volte con Polizzi e neppure con Bartolomei.

Francesca Mencacci