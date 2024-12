Grifo, c’è la Pianese dell’ex Formisano. Zauli: "Al Curi non possiamo sbagliare"

di Nicola AgostiniPERUGIASeghetti c’è. Di Maggio anche. E "la partita è di quelle da non sbagliare, soprattutto in casa". Ecco il menu in vista di Perugia-Pianese. Fischio di inizio alle 17,30 con Alessandro Formisano che torna, da ex, al Curi. "Ma questo a noi – precisa Zauli – deve interessare poco. Noi dobbiamo pensare a fare le cose che facciamo, bene, in allenamento". Il tecnico ritrova anche Mezzoni, dopo la squalifica, mentre dovrà rinunciare a Gemello e Bartolomei appiedati dal Giudice sportivo. "Ci aspetta una partita importante sottolinea Zauli - non tanto perché c’è di fronte l’allenatore di prima, ma perché c’è un avversario da battere. La classifica parla chiaro. Due o tre punti in più cambiano gli umori. Vogliamo dare continuità in casa e ripetere le ottime prestazioni fatte davanti al nostro pubblico. Ci troveremo di fronte un avversario contro cui è difficile giocare contro. Sappiamo qual è l’idea di calcio in cui crede Formisano e ci siamo preparati per questo".

Zauli indica poi la ricetta. "Dobbiamo fare le cose nostre, quelle che alleniamo bene in settimana, commettere pochi errori di squadra e di singoli, lo staff deve leggere la partita. Poi ci saranno le giocate e le scelte dei singoli che fanno la differenza. Dobbiamo ricercare le giocate che possono farci vincere". A Pontedera, ad esempio, - continua il tecnico - sono stati più gli errori che abbiamo commesso noi, piuttosto che le giocate loro. Questo non deve accadere. Per questo dico che quella è una partita che abbiamo regalato. Guardare al passato, però, non serve. Pensiamo al presente e al fatto che al Curi, parlo da quando sono arrivato io, abbiamo fatto buone partite come distanze, approccio, pressione e voglia di sacrificarsi. Non vedo un’altra strada che sia questa per vincere una partita come quella contro la Pianese che, ripeto, rappresenta una gara fondamentale. Voglio essere più chiaro. La classifica di questo girone somiglia molto a quella di serie B. Ci sono 4 o 5 squadre si giocheranno la promozione, poi tante altre che si giocheranno l’accesso ai playoff. Il nostro obiettivo è quello di stare dentro questo campionato. Dati alla mano c’è la possibilità di superare qualche squadra, questa deve essere la crescita mentale della squadra, porsi un obiettivo e cercare di raggiungerlo". Focus poi sull’avversario. "Le richieste di Formisano i ragazzi le conoscono, andiamo su quello e su ciò che ha fatto la Pianese nelle partite precedenti. Non mi aspetto un cambio radicale ma un mix fra quello in cui crede il nuovo allenatore e ciò che la squadra ha espresso nelle partite precedenti con Prosperi in panchina". Toscani senza il difensore Remy squalificato. Nel 4-2-3-1 di Zauli, fra i pali ci sarà il debutto di Albertoni. In difesa quartetto obbligato, vista l’assenza di capitan Angella, con Mezzoni, Plaia, Amoran e Giraudo. In mediana Giunti e Torrasi favoriti. In attacco Montevago supportato, con ogni probabilità, da Lisi, Di Maggio e Matos. Seghetti dovrebbe partire dalla panchina per poi, magari, sperare di cambiare la gara come accaduto nell’ultima sfida interna con il Campobasso.