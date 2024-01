Grifo da urlo, c’è la quarta vittoria di fila. Sylla e Mezzoni piegano il Pontedera

PONTEDERA - Il Perugia conquista a Pontedera la quarta vittoria consecutiva. Lo fa come le grandi squadre che pungono non solo nei momenti migliori ma anche quando l’avversario sta giocando meglio. Successo che porta le firme di Mezzoni (doppietta), Sylla, Adamonis, ma arrivato anche per l’imprecisione dei giocatori del Pontedera. Non è stato facile. Anzi, è stata un’altalena di emozioni, con cinque gol, con due di vantaggio, però, che non hanno mai garantito la certezza del risultato. Perché il Pontedera ha accorciato sul 2-0 e poi sul 3-1 del Grifo. Alla fine è il Perugia di Formisano che porta a casa il successo nonostante le tantissime assenze. Non sono mancate le note liete (ancora tre gol), così come le défaillance che hanno costretto l’allenatore a tornare sui suoi passi. Parte in attesa il Perugia, aspetta le mosse del Pontedera e si rifugia nei lanci lunghi di Lewis e Viti. La squadra di casa inizia meglio, anche perché si muove più agevolmente sul sintetico del Mannucci. La prima chance è per la squadra di Canzi che al 13’ approfitta di un errore del Perugia a centrocampo, Delpupo si impossessa del pallone, brucia Viti, ma trova Adamonis che salva. Dal 20’ il Grifo alza la testa e trova subito il pareggio: al 22’ Kouan strappa un pallone, entra in area, conclude, Ciocci respinge, Sylla è lesto a mettere dentro e portare avanti il Perugia. Il Pontedera, squadra che gioca bene, non si rassegna ma deve fare i conti con Adamonis che al 33’ nega a Ganz, servito da Benedetti, la rete del pareggio con un intervento da numero uno. La sfida si accende ma ad avere la meglio è il Grifo: Mezzoni (42’) di testa fa 2-2. All’intervallo Formisano sceglie di rinunciare a Viti, dentro Cancellieri per un 4-4-2 ibrido. Il Grifo concede al Pontedera di riaprire il match al 7’ con Guidi che si inventa il gol del sabato da fuori area. Formisano dalla panchina invita alla calma ma un minuto più tardi la squadra di casa va vicino al 2-2 con Delpupo. Il tecnico del Perugia fa un passo indietro, inserisce Angella per Lisi e torna al 3-4-1-2. Ma la troppa superficialità in fase offensiva espone la squadra di Formisano a rischi, come la chance di Perretta che incrocia a fil di palo (25’). Canzi spinge con i cambi dalla panchina. Ma nel momento migliore del Pontedera è il Perugia che chiude la gara, ancora con Mezzoni che raccoglie il corner di Cancellieri. Ma non finisce qui, perché mentre Formisano aggiunge difensori, Delpupo sfonda sulla destra, raccoglie il cross di Angori, brucia Cancellieri e fa 2-3. All’89 Selleri ha la palla del 3-3 in mischia.

Francesca Mencacci