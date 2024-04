Grifo, doppia cifra cercasi. Biancorossi quarti ma l’attacco è undicesimo . Paz e Seghetti ci provano

Si avvicina la prossima gara. I biancorossi tornano a giocare al Curi, stavolta l’avversario è l’Olbia, squadra che rischia la retrocessione diretta. Il Perugia torna a casa e questo non può che far ben sperare dopo le ultime uscite fuori porta. Formisano è al lavoro per cercare di dare un senso, importante, a queste quattro gare che restano da giocare prima degli spareggi. E su una cosa dovrà assolutamente insistere, sulla fase offensiva, sulla ricerca del gol. Numeri alla mano i biancorossi sono all’undicesimo posto per reti realizzate, una graduatoria veramente difficile da accettare: se il Grifo è quindi al quarto posto è merito di una differenza reti ampiamente in attivo, di un portiere, una difesa e una fase difensiva che valgono i primi posti in graduatoria. Perché il Perugia è in fondo alla classifica delle reti fatte? Un motivo è sicuramente da ricercare nella doppia cifra: a differenza di quasi tutte le squadre del girone, e l’attenzione è rivolta anche alle formazioni di medio-bassa classifica, in biancorosso non c’è un attaccante che abbia raggiunto quota dieci gol. Partiamo dalla capolista: la coppia d’attacco del Cesena ha prodotto 29 gol, 20 ne ha realizzati Shpendi, 9 invece Kargbo. Il vice capocannoniere del torneo è Morra (18) del Rimini che insieme a Lamesta (7) hanno messo insieme 25 gol. La Torres ha due giocatori in doppia cifra, Ruocco e Fischnaller. Dal Cesena, passando per il Pescara fino alla Vis Pesaro, le squadre hanno il loro attaccante da doppia cifra. In biancorosso, invece, la caccia continua e i due giocatori che hanno maggiore possibilità di toccare questo traguardo sono Seghetti e Paz, con Sylla che è a quota 8 tra le reti messe a segno alla Vis Pesaro e quelle realizzate in biancorosso. Seghetti e Paz, otto gol il primo e sette il secondo, sono andati forse addirittura sopra le aspettative: per il giovane attaccante marchigiano questa è la prima stagione tra i grandi, ha giocato solo metà delle gare dal primo minuto (53%), a maggior ragione Paz che nella sua giovane storia non era mai andato oltre i tre gol in Primavera del Sassuolo. I due attaccanti in queste quattro gare che restano alla fine del campionato cercheranno di aumentare il bottino stagionale, un obiettivo nell’obiettivo in vista degli spareggi. Con la speranza che anche Sylla possa tornare il giocatore apprezzato nel mese di gennaio.