Grifo, i grandi ex tifano per te. Playoff, assist di Ravanelli e Rapajc: "Il Perugia può arrivare in fondo»

Due grandi star, con il numero 11 dietro alle spalle. Due campioni, che hanno vestito la maglia del Grifo e che sono rimasti nella storia del club. Fabrizio Ravanelli e Milan Rapajc, presenti alla grande festa in memoria di Luciano Gaucci allo stadio degli Ulivi di Assisi, sfornano un assist al bacio al Grifo che debutterranno l’11 maggio: "Sì, può raggiungere l’obiettivo", dicono. Entrambi sono scesi in campo domenica nel quadrangolare organizzato per Big Luciano dal figlio Riccardo. Per ’Penna Bianca’ è anche questione di appartenenza. "Da perugino mi auguro che la squadra possa riuscire a centrale la Serie B, quando si arriva ai playoff tutto è possibile". Della stessa idea è l’ex calciatore croato, voluto proprio da Gaucci e idolo della Curva Nord: "Seguo sempre il Grifo e mi auguro torni in Serie A al più presto", ha detto. Anche Davide Baiocco ci crede. Lui, ex capitano, analizza così la situazione. "I playoff sono duri - ha raccontato -. Arrivarci in una giusta condizione fisica e mentale è importante. Mi auguro che il Perugia sia pronto e affronti la post season con serenità e il giusto spirito. Le possibilità di vincere questo mini campionato le ha, anche se è difficile. Visto che la consapevolezza di giocare gli spareggi c’era già da un po’, ora mi auguro che i giocatori si siano concentrati per trovare sicurezza". E alla domanda su chi potrà essere l’uomo playoff risponde: "Bisogna soprattutto puntare sullo spirito di squadra. Ci sono comunque molti giocatori importanti che possono dire la loro e che hanno più esperienza, come Lisi e Angella. In certe partite servirà grande maturità contro squadre che magari sono meno abituate a giocare gare secche". Per Alberto Di Chiara, che ha chiuso la carriera professionistica nel Perugia, "servirà lo slancio. Nel calcio sono sempre i risultati quelli che contano. Si dovrà puntare al massimo, provare a raggiungere quello che spetta al Perugia". All’evento di Assisi cha partecipato anche Jaroslav Šedivec: "La gente non è contentissima ma parleranno i risultati. Non sono pessimista ma non sarà facile... ".