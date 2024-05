Grifo Iannoni e Santoro è tempo di decidere

"Mi piacerebbe restare a Perugia, a patto che ci sia un progetto serio da cui ripartire per vincere il campionato". Edoardo Iannoni non ha mai nascosto di stare bene a Perugia, ma è anche vero che dopo una stagione come quella che si è appena chiusa non mancheranno chiamate dalla serie B. Meritate. Innanzitutto, però, prima della volontà c’è la questione contrattuale con la Salernitana. Il calciatore è arrivato in prestito diciotto mesi fa dalla formazione granata. Un prestito con diritto di riscatto da parte del Perugia, con la Salernitana che può esercitare il controriscatto. Comunque dovesse andare a finire, quella di Iannoni sarà un’operazione importante per il club di Pian di Massiano.

La società di Santopadre ha infatti intenzione di riscattare il calciatore per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai quattrocentomila euro. La Salernitana, se volesse contro riscattare il centrocampista dovrà versare circa novecentomila euro. In questo secondo caso per il Perugia si tratterebbe di un attivo di quasi un milione di euro. La situazione della Salernitana, attualmente, non è chiarissima. Il club è retrocesso in serie B, sono in atto le grandi manovre e Iannoni potrebbe non essere una priorità per i granata. In questo caso, per il Perugia non dovrebbe essere un problema "piazzare" il giovane centrocampista ad una cifra sicuramente superiore a quella del riscatto. Più difficile, invece, che il giocatore venga riscattato e poi resti in biancorosso. A metà giugno ci sarà il verdetto.

Più liscia la questione che riguarda Santoro: il Modena a metà stagione ha prelevato il calciatore in prestito, pagando una cifra quasi simbolica (50mila euro?), ora intende riscattare il centrocampista, per un’operazione totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai quattrocentomila euro, di poco superiore all’investimento fatto dal Perugia tre anni fa. Comunque una plusvalenza, anche se minima.