Grifo, il presente con l’occhio ai playoff. Da “gestire” diffidati e infortunati

Cercare il punto di equilibrio, pensare al presente con un occhio al futuro, alla fine del campionato regolare. Il presente dice che ci sono tre gare da disputare che dovranno garantire al Perugia intanto il piazzamento come miglior quarta (allo stato attuale ha due punti di vantaggio sulla Triestina e cinque sulla Casertana), poi la squadra proverà ad insidiare la terza piazza che si è avvicinata, dopo il tonfo della Carrarese. Ma in tutta questa corsa, fino a fine mese, l’allenatore biancorosso deve tenere conto dei giocatori a rischio squalifica: le diffide si annullano ai play off, ma se un giocatore diffidato dovesse prendere un giallo nell’ultimo turno, a Cesena, salterebbe la prima sfida spareggio. E sulla lista dei calciatori in bilico ci sono pezzi da novanta come Iannoni e Torrasi, titolarissimi del centrocampo biancorosso, c’è Paz, l’esterno che ha realizzato 7 gol e due assist e poi c’è Cancellieri. Sarebbe pesante dover affrontare uno spareggio senza questi protagonisti, al tempo stesso il Grifo non può farne a meno se vuol tentare la rimonta. C’è un punto di equilibrio da trovare. L’altra missione di Alessandro Formisano è quella di portare tutti i calciatori ad una condizione ottimale per il finale di stagione. Intanto il tecnico sta gestendo le situazioni dei calciatori non al meglio: Paz, Iannoni, Vulikic e Iannoni ieri non hanno partecipato alla seduta in campo con i compagni. Oggi sono attesi in gruppo per pensare al prossimo appuntamento, quello di domenica con la Vis Pesaro. Il grande ex, Sylla, che nella prima parte della stagione era a Pesaro, è da valutare: ieri, infatti, ha disertato la seduta per la febbre. Un occhio al presente guardando al futuro si riferisce anche a Lewis e a Dell’Orco: due pedine decisive per gli spareggi. Il primo dovrebbe saltare, a scopo precauzionale, anche la trasferta di Pesaro, Dell’Orco, invece, ha bisogno di giocare per essere al meglio a fine stagione.