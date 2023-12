Grifo, la rivoluzione non può attendere . Formisano cambia subito la difesa

Serve una svolta, per ritrovare punti e sorrisi. E per questo si cambia. Alessandro Formisano non aspetterà la sosta per rivoluzionare il Perugia. Già domani, contro il Cesena, il Grifo potrebbe presentarsi con un vestito nuovo e con qualche novità in formazione, anche se il Grifo sarà emergenza, soprattutto in attacco. Certe le assenze di Seghetti e Lisi, entrambi fermati dal giudice sportivo, così come quella di Vazquez: l’attaccante si è sottoposto agli accertamenti diagnostici che hanno evidenziato "una lesione del muscolo semimembranoso della coscia sinistra". Un problema non da poco, visto che il giocatore avrà bisogno di qualche settimana per rientrare, presumibilmente un mese, dopo la seconda partita del girone di ritorno. Uno stop che potrebbe accelerare anche le manovre di mercato da parte della società per il reparto offensivo. Ma da quello che sarà nel 2024 a quello che succederà domani: il Perugia contro il Cesena potrebbe cambiare a partire dalla difesa. Formisano sta lavorando sulla difesa a tre, contro la prima della classe la scelta potrebbe ricadere su Morichelli, Vulikic e Dell’Orco, con Angella non al meglio della condizione, ma che potrebbe comunque strappare una convocazione. Il centrocampo potrebbe essere a cinque, ma non si esclude la soluzione con i due mediani, due esterni e il trequartista alle spalle della coppia d’attacco. Sulle fasce la scelta potrebbe ricadere su Paz a destra, mentre a sinistra potrebbe aprirsi il ballottaggio tra Cancellieri e Bozzolan. Una maglia in mediana sarà per Kouan, l’altra per Santoro, mentre in regia (o mediana se Santoro farà il trequartista) sarà ballottaggio tra Torrasi e Bartolomei, con il primo che potrebbe partire favorito. In attacco, per questa partita, Formisano non avrà molta scelta, probabile che l’allenatore convochi Lomangino dalla Primavera per completare il reparto che oggi conta solo Matos, Cudrig e Ricci. In avvio la scelta potrebbe ricadere su Matos e Cudrig.