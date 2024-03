Grifo, parla il difensore. Vulikic guarda avanti con maggiore fiducia: "Ora puntiamo con forza alla terza posizione»

Soddisfazione e ottimismo in casa biancorossa. Stipe Vulikic, uscito non al meglio dal match, analizza la gara e guarda avanti con fiducia. "Siamo partiti molto bene, abbiamo segnato subito, secondo tempo abbiamo sofferto contro una squadra forte, ma alla fine il risultato è giusto", spiega il difensore centrale biancorosso. "Non abbiamo giocato un calcio bello da vedere - analizza Vulikic -, ma è la gara che abbiamo preparato in settimana e l’abbiamo preparata molto bene. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte che può vincere anche quando non gioca bene. Conta buttarla dentro, noi ci siamo riusciti, loro no. Come sto? Ho sentito un ‘pizzico’ su flessore, ma è normale perché non giocavo da tre mesi". E adesso l’obiettivo è la terza piazza. "Tutte le gare saranno importanti, dobbiamo vincerle tutte, intanto abbiamo messo il Gubbio dietro sette punti, ora dobbiamo cercare di raggiungere la terza posizione, possiamo agganciare la Carrarese, abbiamo lo scontro diretto".