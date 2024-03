Grifo-Pineto, un giorno di ordinaria follia. La curva Nord litiga, il Perugia spreca

di Francesca Mencacci

PERUGIA

In un clima surreale nel primo tempo, frizzante nel secondo tempo, il Perugia manca l’aggancio al terzo posto: col Pineto finisce 2-2. I gol e anche il gioco tutti nella ripresa: i biancorossi vanno sotto, pareggiano con Iannoni, il sorpasso di Seghetti e subito dopo la beffa. La Carrarese, fermata dalla Spal resta a due punti: giovedì lo scontro diretto. Questo è quello che ha detto il campo, ma c’è un fuori, purtroppo, da raccontare. Che il clima in Curva Nord non fosse idilliaco era ormai cosa nota, ma durante la sfida di ieri la situazione è degenerata: intorno al 15’ alcuni tifosi dei gruppi vengono a contatto. Una baruffa che si accende sempre più, vola anche qualche seggiolino. La tensione è alta, dal campo anche i giocatori e l’arbitro se ne accorgono e così Manzo decide di sospendere la gara. Per tre minuti, in attesa che torni la calma, almeno apparente. Da quel momento in poi, con una curva ancora più impoverita, per la squadra in campo non c’è più tifo, fino all’intervallo. Nella ripresa, infatti, la situazione torna, in apparenza tranquilla. Ora per il Perugia c’è anche la possibilità della squalifica della Nord.

La gara. Aggressivo, scaltro e organizzato il Pineto che cerca punti al Curi. Al 7’ Gambale sfugge a Lewis, conclude a tu per tu, Abibi esce con coraggio e blocca. La prima chance biancorossa è al 28’: dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Mezzoni calcia a botta sicura ma altrettanto a botta sicura respinge sulla linea Gambale. Mentre il Perugia non riesce a produrre granché, al 44’ il Pineto va vicino al gol del vantaggio, quando Germinario da fuori di sinistro colpisce la traversa. A inizio ripresa Formisano inserisce subito Iannoni e Seghetti per Torrasi e Vazquez. La partita si vivacizza. Già, ma mentre il Perugia non chiude, il Pineto capitalizza la sua prima chance della ripresa con Sannipoli (15’) che lasciato solo all’altezza del dischetto realizza, su assist di Marafini. Cinque minuti più tardi il Grifo ha la grande occasione per pareggiare il conto ma Seghetti davanti alla porta tira direttamente in curva. Formisano continua a pescare dalla panchina, inserisce Ricci e Matos (4-2-3-1 per il Grifo), ma la rete del pari porta la firma di Iannoni che si inserisce e di testa sfrutta l’assist di Lisi (25’). La squadra è un po’ sbilanciata, con Paz e Souare terzini, Mezzoni e Lewis centrali, Iannoni e Kouan al centro con Lisi e Ricci esterni, Matos alle spalle di Seghetti. Ed è la coppia Matos-Seghetti che colleziona la rete del sorpasso, con il giovane attaccante che riscatta il gol mangiato (36’). Neppure il tempo di festeggiare che il Perugia si fa infilare di nuovo: stavolta è Teraschi (37’), anche lui abbandonato al centro dell’area, a bucare Abibi.