Grifo rimandato alle prove generali play off: "A Carrara ci è mancato qualcosa in avanti"

A una difesa abbastanza solida e affidabile non corrisponde un attacco altrettanto efficace. E su questo Alessandro Formisano dovrà puntare l’attenzione. Perché sfumato quasi defitivamente il terzo posto, mancano quattro gare e lo svantaggio è di cinque punti, i biancorossi dovranno cercare intanto di conservare la posizione, provare comunque a dare battaglia alla Carrarese, ma soprattutto dovranno crescere e oliare i meccanismi per affrontare al meglio gli spareggi. Tra le cause di una gara senza spinta offensiva c’è la condizione non perfetta di Sylla: l’attaccante è arrivato a gennaio proprio per cambiare il reparto offensivo e c’è da dire che per settimane lo ha pure fatto, ma nelle ultime gare sembra essere la peggior controfigura. Un momento di appannamento che ha, in parte, condizionato il rendimento offensivo. Alessandro Formisano c’è rimasto male per il risultato di Carrara, perché la squadra è riuscita ad arginare i toscani che in casa hanno battuto le prime della classe. Ma non ha nascosto la poca verve in attacco. "Abbiamo perso Seghetti nel momento più importante, il ragazzo ha sentito un fastidio e siamo stati costretti al cambio. Ci è mancato solo l’ultimo passaggio o il tiro, con Matos abbiamo avuto un’occasione clamorosa – ha spiegato l’allenatore al termine del match – . In una serata difficile, in un campo difficile, abbiamo tenuto botta, siamo stati solidi ma non basta se vogliamo fare qualcosa di straordinario da qui alla fine". Il Perugia ha fatto le prove generali di quello che saranno gli spareggi e torna a casa con una lezione. "Credo che a Carrara abbiamo fatto una prestazione importante. Dobbiamo curare meglio i dettagli perché quelli faranno la differenza in questo finale di stagione. Non posso essere felice, ovviamente, ma sono consapevole che la squadra sta crescendo. Questo è stato un banco di prova importante in vista dei play off". E il risultato è che non basta reggere l’urto, serve anche essere incisivi e pericolosi". F.M.