Grifo, sabato al Curi sfida al Rimini. A Cascia resta il dubbio-Seghetti

Sarà il Rimini l’avversario del Perugia sabato al "Curi" nel secondo turno dei playoff della fase a gironi. La squadra romagnola, con un gol nel finale, ha battuto in trasferta il Gubbio nel primo turno degli spareggi andato in scena ieri sera. Il team di Alessandro Formisano ha consociuto quindi chi sarà il "nemico" da combattere nella prima sfida, a eliminazione diretta. I biancorossi, arrivati quarti in graduatoria, avranno il vantaggio dei due risultati.

In caso di parità al novantesimo, infatti, passerà al turno successivo, il primo turno nazionale (14 e 18 maggio), la meglio classificata a fine stagione.

Ma il Perugia non scenderà in campo facendo troppi calcoli, sarebbe pericoloso, in campo andrà una squadra equilibrata che cercherà di dare seguito al trend casalingo del girone di ritorno con sette vittorie e tre pareggi. Una striscia positiva che dovrà stimolare i bìancorossi al debutto di sabato.

L’allenatore è da ieri in ritiro con la squadra per preparare al meglio gli spareggi, che si spera siano più lunghi possibile.

Il tecnico biancorosso, anche ieri, ha lavorato senza Seghetti e Angella: l’attaccante e il difensore hanno svolto un allenamento differenziato e mentre Angella lancia qualche segnale, è più avanti nel recupero, per Seghetti ci sarà da attendere fino all’ultimo per conoscere la sua disponibilità. L’attaccante sarà valutato giorno dopo giorno.

Formisano proseguirà, nel ritiro di Cascia, con un programma intenso: oggi e domani sono infatti previste doppie sedute di allenamento, alle 10 e alle 16, mentre alla vigilia della sfida ci sarà la seduta di rifinitura che scioglierà gli ultimi dubbi e poi il ritorno a Perugia in vista del match di sabato.