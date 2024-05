Grifo, si lavora sul futuro. Ripartirà dalla difesa a tre

Il Perugia lavora sul futuro. Le prime risposte sono alle porte, così come l’iscrizione al prossimo campionato. In settimana è prevista la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla richiesta di stralcio del debito (c’è ottimismo a Pian di Massiano), tra una settimana c’è l’iscrizione al campionato, passaggio fondamentale per ripartire. Accertata la riduzione della situazione debitoria, si potrà capire se sussisteranno le condizioni per trattative societarie. Il club sarà sicuramente più appetibile. Ma intanto il Perugia lavora sul futuro, per costruire una squadra per Formisano. L’allenatore ha ereditato una formazione costruita per un altro tecnico, Baldini: dopo una buona partenza sono arrivate le difficoltà nel momento cruciale della stagione. Sia per quanto riguarda il rendimento esterno, insufficiente, sia sul piano offensivo. Ora Jacopo Giugliarelli lavora sulle richieste del tecnico biancorosso, sulle sue indicazioni. Tra le certezze per la prossima stagione c’è il pacchetto arretrato: il Perugia ripartirà dalla difesa a tre. E in questa direzione si muoverà il mercato della società di Pian di Massiano. Formisano, nell’ultimo periodo, ha giocato con un reparto arretrato più "mobile", ma la base sarà sicuramente a tre. Da valutare, invece, quelle che saranno le scelte per il centrocampo e per il reparto offensivo, ma intanto il Perugia valuta quello che ha in rosa per intervenire sul mercato. Anche con i giovani: il diesse biancorosso ha infatti fatto una full immersion a Firenze per le fasi finali del campionato Primavera. Sulla carta i giocatori per la difesa a tre sono già in rosa e anche affidabili, ma il mercato potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la permanenza di Dell’Orco (l’ingaggio è elevato per la categoria e le offerte non mancherebbero), Vulikic (ha il contratto in scadenza nel 2026 ma avrebbe ricevuto offerte anche dalla B) e Lewis (vero colpo di mercato della stagione che si è chiusa e già attenzionato da alcuni club). Sicuramente la società ripartirà da Souare che, dopo l’approccio nella passata stagione, potrà ritagliarsi un ruolo più da protagonista, ma per poter recitare un ruolo di primo piano serviranno innesti di spessore se il Perugia si troverà privato dei centrali attualmente sotto contratto.