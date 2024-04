Grifo, solo un pari in rimonta con l’Arezzo. La partenza non convince, rimedia Vazquez

Finisce con un pareggio che fa esultare solo l’Arezzo che conquista il punto necessario per l’accesso matematico ai play off. Al Perugia non serve granché, una vittoria avrebbe potuto regalare al Grifo la possibilità di presentarsi alla griglia degli spareggi come miglior quarta dei tre gironi, in attesa dell’ultimo match. Invece l’assalto alla posizione privilegiata sfuma. I biancorossi conquistano un pari in rimonta, con Vazquez che risponde a Lazzarini. Ma la sfida lascia qualche interrogativo: il primo tempo (anche se chiuso con un paio di occasione a favore) è una novità nello sviluppo di gioco, qualche scelta non convince, soprattutto in fase conclusiva. Nella ripresa, con gli ingressi di Seghetti e Matos (assist per Vazquez e anche per Seghetti che sciupa) dopo lo svantaggio, la musica cambia. La gara lascia la squalifica di Torrasi e due diffide (Lewis e Vulikic) da gestire in vista degli spareggi che si aggiungono a quelle di Paz, Cancellieri e Iannoni. Formisano sceglie una formazione camaleontica, con una difesa mobile (a 4) e di conseguenza gli altri reparti, a cascata. La certezza sono i due mediani Torrasi e Iannoni. Il Perugia va alla ricerca del gol, di soluzioni più efficaci in vista degli spareggi, senza tralasciare l’equilibrio in fase difensiva. Il primo tempo è a tratti confusionario, alla fine del tempo saranno due le occasioni per andare in vantaggio: al 17’ ci prova Iannoni, Trombini non è perfetto nel contrastare la conclusione ma Lazzarini è sulla riga di porta e spazza via. Mentre al 28’ i biancorossi chiedono il gol, quando Paz pesca Vazquez sul secondo palo e Trombini sembra respingere dentro la riga di porta. L’Arezzo è insidioso quando può ripartire e un paio di volte su punizione, con Guccione (37’) che pesca Lazzarini, ma il colpo di testa si alza sopra la traversa. A inizio ripresa passa l’Arezzo: dagli sviluppi di un calcio piazzato (al 5’) sulla respinta corta di Vulikic si avventa Lazzarini che supera Adamonis. Formisano cambia (10’): fuori Ricci e Vulikic, dentro Matos e Seghetti, biancorossi con il 3-4-1-2, con Seghetti ad affiancare Vazquez. E il Perugia trova pareggio con Vazquez, servito dalla destra da Matos. L’Arezzo si rende pericoloso con Montini che calcia altissimo (25’) e poi con, Pattarello che a tu per tu con Adamonis calcia male (30)’. Al 41’ il Grifo va vicino al vantaggio quando Matos pesca Seghetti, l’attaccante calcia potente, Trombini salva. Nel recupero occasione per Bartolomei.