Grifo-sponsor day, il futuro di Santopadre: "Chissà che non sia la mia ultima volta qui"

"Serate come questa mi danno la forza e il coraggio di andare avanti, spero non sia l’ultima ma se dovesse esserlo non sarà questa nello specifico perchè avremo modo di stare ancora insieme". Massimiliano Santopadre saluta così gli sponsor che hanno partecipato al tradizionale appuntamento di fine anno a Pian di Massiano. "Siamo contenti di avervi fatto vivere una giornata diversa e quando dalla tribuna vedrete i giocatori scendere sul terreno di gioco capirete quanto è difficile giocare su questo campo". La dichiarazione di Santopadre sulla possibilità che non ci sarà un’altra edizione dello sponsor day con lui alla presidenza non è passata inosservata, così non è passata inosservata l’assenza del main sponsor nella serata dedicata ai partner della società. Claudio Sciurpa, infatti, non era presente, soprattutto pare non abbia chiamato per "giustificare" la sua assenza. L’altro partner del Perugia, Central Energy dei fratelli Claudio ed Emanuele Antonini che farebbe parte del gruppo-Sciurpa per rilevare il Grifo, non ha partecipato al pomeriggio degli "amici" ma ha avuto un contatto con il presidente Santopadre per giustificare l’assenza. Certo è che la partita sta per cominciare: non resta che attendere l’omologa del tribunale che chiarirà definitivamente la situazione debitoria del Perugia per poi dare il calcio d’inizio. Santopadre e Sciurpa torneranno intorno a un tavolo e se dovessero sussistere le condizioni (se l’offerta sarà adeguata e consona), la trattativa potrebbe subire un’accelerata. L’esito resta incerto: se l’amministratore delegato di Vitakrat in queste settimane sarà riuscito a mettere insieme un gruppo di imprenditori interessati a rilanciare il Grifo, allora potrà esserci una chiusura. Nel caso in cui l’operazione non dovesse andare in porto, facile ipotizzare che potrebbe venir meno anche la sponsorizzazione di Vitakraft per la prossima stagione. Non resta che attendere, così come non si escludono anche altri sondaggi.