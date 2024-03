Grifo verso il derby, scontro da non perdere. La carica di Giunti: "Ritrovata la serenità"

Il Grifo è pronto allo sprint finale. Mancano sette partite al termine del campionato e il terzo posto, occupato dalla Carrarese, fermata a Pescara sul pari, ora dista soltanto due punti. Dopo la batosta a Chiavari contro la Virtus Entella, la squadra allenata da Alessandro Formisano ha saputo subito reagire conquistando la vittoria contro l’Ancona. Ma adesso arriva una sfida da non perdere: il derby al "Barbetti" contro il Gubbio. "Abbiamo ritrovato la serenità dopo la vittoria al Curi e ora dobbiamo pensare solo al match di domenica a Gubbio", spiega Giovanni Giunti. Il centrocampista, 19 anni compiuti lunedì, ha esordito nei Pro il 1 settembre, nella prima giornata di campionato e finora ha collezionato 9 presenze. A febbraio ha firmato il primo contratto da professionista con il Grifo. "E’ una grande soddisfazione aver fatto questo percorso, partito dall’Under 17 fino alla prima squadra - ha raccontato nella trasmissione “Fuori Campo” su Umbria TV -. Era quello che desideravo con tutto me stesso. Sono molto onorato di vestire questa maglia, al fianco ho compagni che hanno esperienze importanti e dai quali posso imparare molto". Serve un assist a Formisano ("Conosco il tecnico da tre anni, crede fortemente in quello che fa") e spiega come il Perugia è pronto al derby. "Era importante superare subito il brutto ko di Chiavari e ci siamo riusciti - ha continuato -. Con l’Ancona abbiamo avuto atteggiamento giusto e carattere, quelli che sono mancati con l’Entella. Ora abbiamo ritrovato il morale e dobbiamo remare nella stessa direzione". Perchè la sfida a Gubbio - battuto all’andata al Curi con il gol dell’ex Vázquez - è ricca di insidie. La squadra di Braglia è in grande forma. Lo ha dimostrato nel posticipo contro la capolista: al "Manuzzi" la gara è stata sempre in bilico, anche se alla fine il Cesena si è imposto 2-0. Il Grifo ora ha quattro punti di vantaggio sui rossoblù, fermi a quota 51. Domenica sarà sfida-verità.