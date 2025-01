Grifo verso la prima al Curi del 2025. Zauli vuol pescare la carta Cisco

Lamberto Zauli, contro il Carpi, potrebbe far debuttare dal primo minuto il "suo" nuovo acquisto, Andrea Cisco. L’esterno biancorosso, importante pedina del mercato estivo, è fuori dai giochi da metà ottobre: tre mesi di assenza, con l’ultima apparizione nella sconfitta interna contro la Virtus Entella. Ha saltato dodici partite di campionato, per Zauli un volto nuovo e di livello nello scacchiere biancorosso. Cisco contro la Spal è rimasto in panchina, contro il Carpi avrà una maglia. La speranza è che sia dall’inizio, ma sicuramente avrà spazio. Potrebbe essere questa l’unica novità nella formazione pensata dal tecnico biancorosso rispetto a quella proposta in occasione del match che ha aperto il nuovo anno. Unica novità insieme al ritorno dal primo minuto di Gemello che ha scontato il doppio turno di squalifica. In difesa, infatti, saranno confermati Dell’Orco (tornato ieri a pieno ritmo) e Riccardi, con Mezzoni sulla corsia destra e Giraudo a completare il pacchetto arretrato.

Per Broh si prevede ancora una partenza in panchina: la mediana sarà composta da Torrasi e Giunti, mentre sulla trequarti ci sarà sicuramente Di Maggio. Maglia quasi certa per Matos che, nel caso in cui dovesse giocare Cisco, si sposterà a sinistra. Nel caso in cui l’esterno dovesse partire dalla panchina a sinistra ci sarà Lisi, con Matos confermato a destra.

Intanto i dirigenti del Grifo lavorano per mettere a punto la squadra. Saranno ancora tre le settimane di calciomercato e il Perugia ha diverse operazioni da portare a termine. Il direttore Mauro Meluso è fuori città proprio per accelerare alcune operazioni. Il dirigente biancorosso potrebbe fare tappa anche a Milano per incontrare gli altri operatori di mercato. Ci sono diverse cessioni da portare a termine: i calciatori fuori progetto se non riusciranno a trovare una collocazione entro la fine del mercato, finiranno fuori dalla lista. Ci sono i giovani Viti, Souare, i difensori Morichelli e Squarzoni, e poi Ricci e Palsson. Per quest’ultimo potrebbe esserci un interesse da parte della Spal. Nelle prossime settimane al centro dell’attenzione ci sarà la trattativa con lo Spezia per Alessandro Seghetti: l’attaccante potrebbe passare in bianconero in questa sessione di mercato e restare al Grifo fino alla fine della stagione. La trattativa, avviata in estate, potrebbe riprendere nelle prossime ore: sul piatto i liguri sembrano disposti a mettere 700mila euro più bonus. Il Perugia è già alla ricerca, a prescindere da Seghetti, di un attaccante esterno e nelle ultime ore proverà a chiudere anche la trattativa per un attaccante centrale che possa sostituire Sylla.