I numeri della sfida. L’attacco-record e la difesa bunker dei bianconeri. Biancorossi distratti a cavallo dei due tempi

PERUGIA – Il pareggio ottenuto sul campo della Torres non permette al già promosso Cesena di battere il record di punti conquistati in Serie C ottenuto dal Catanzaro: i bianconeri di Toscano, vincendo all’ultima giornata, potranno solo eguagliarlo portandosi a quota 96 in caso di vittoria sul Perugia. Il Cesena si era laureatosi campione d’inverno nel girone B 2023/24: nel girone B, da quando la serie C è tornata su 3 gironi a 20 squadre ciascuno, ossia dal 2014/15 – 9 stagioni -, la statistica dice che chi si laurea campione d’inverno, va in serie B diretto in 7 casi, ossia il 77,8% dei casi (Spal 2015/16, Venezia 2016/17, Padova 2017/18, Pordenone 2018/19, Vicenza 2019/20 Modena 2021/22 – pari merito alla Reggiana al giro di boa – e Reggiana 2022/23). Cambio della guardia in 2 occasioni, nel 2014/15 con Ascoli primo al giro di boa e Teramo in B sul campo a fine torneo e proprio i biancorossi nella stagione 2020/21 con Padova primo a metà percorso e Perugia in B diretto a fine stagione. In casa quest’anno il Cesena non ha mai perso totalizzando 16 vittorie e 2 pareggi, con 44 reti fatte e 7 subìte. In totale il prossimo avversario dei biancorossi con novanta minuti da giocare può vantare un attacco-record con 78 reti segnate e una difesa bunker con 19 subite. Perugia distratto a cavallo dei due tempi: ha incassato 17 delle 33 reti, 8 nell’ultimo quarto del primo e 9 nel primo quarto del secondo tempo.