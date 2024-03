I rimpianti di Braglia. "Risultato non giusto. E ci manca un rigore»

GUBBIO – È il solito Braglia quello che si presenta nel post partita del derby: schietto e sincero. "Per me il risultato non è giusto, ma loro hanno vinto e si prendono il merito. Cosa ci è mancato? Il guizzo e il dribbling che in altri momenti faceva la differenza, senza di quello abbiamo fatto più fatica a creare occasioni". Tanti i rimpianti del tecnico toscano, a partire dal gol subito dopo pochi minuti: "Abbiamo preso un gol su un cross: è tutta la settimana che dico ai ragazzi che Lisi rientra e la mette in mezzo. Poi lì basta toccarla e la palla entra". Come a Cesena, i rossoblù hanno gestito la sfida ma poi qualcosa è andato storto: "Quando fai un certo tipo di partita e poi manca qualcosa vuol dire che dobbiamo continuare a cercarlo. Forse oggi ci sono mancati molto Spina e Chierico, viste le tante palle giocate in orizzontale e mai in verticale a cercare l’attaccante". Poca lucidità, anche a causa di un Perugia ben abbottonato in difesa: "Il Perugia si è chiuso bene. Hanno scelto di giocarsela così, il risultato gli dà ragione e c’è solo da dire bravi. Da parte loro, di tecnica ne ho vista poca, a livello fisico sono stati migliori". Il mister rossoblù si espone e ci mette la faccia anche sugli episodi arbitrali: "I ragazzi continuano a dire che è rigore (contatto Bernardotto- Lewis). Ho fatto i complimenti al designatore per gli arbitri che ci ha mandato oggi e con il Cesena: in queste due partite mi sento un po’ preso in giro".