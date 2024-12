Il bomber. Matos: “Sento la fiducia. Nel ritorno faremo meglio“

Con Zauli ha ritrovato una maglia titolare, un posto fisso che mancava da un po’. Matos ringrazia. “Sono contento per il gol – racconta l’attaccante brasiliano – , in casa stiamo facendo buoni risultati, nel primo tempo abbiamo avuto anche diverse occasioni per andare avanti. A livello personale mi sento bene, sento la fiducia del mister, sono a posto sia fisicamente che mentalmente e sono contento di questo, voglio continuare ad aiutare la squadra, sia con gli assist che con i gol. So che dobbiamo migliorare, ci aspettiamo tutti di fare qualcosa in più nel girone di ritorno, non siamo soddisfatti della nostra classifica, dovremo cercare di vincere di più ma secondo me la squadra è in crescita. A volte sbagliamo qualche lettura ma siamo anche un gruppo piuttosto giovane che sta crescendo, però, gara dopo gara. Approfitto per fare gli auguri a tutti i tifosi del Grifo“.