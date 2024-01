Il Brescia vuole Dell’Orco in prestito. Ma il Grifo valuta solo la cessione

Alla fine a farsi avanti è stato il Brescia. Ma la trattativa potrebbe non decollare mai. Protagonista della vicenda è Cristian Dell’Orco. Il centrale biancorosso non è in uscita per il Perugia, ma quando chiamano squadre di categoria superiore, la società che detiene il cartellino può solo cercare di evitare la cessione chiedendo una contropartita adeguata. A pesare c’è anche la volontà del calciatore, anche per questioni di ingaggio. A differenza di altri, c’è da dire, che Dell’Orco non ha mai esternato la volontà di andare via da Perugia, ma quando si materializza l’occasione del salto di categoria è un’altra cosa. Insomma, tra le varie contendenti, quella che ha approcciato con il Perugia è stato il Brescia di Castagnini. Ma il giocatore, che ha un contratto fino al 2026 (pare avesse firmato lo scorso anno in B fino al 2025 ma poi dopo la retrocessione avrebbe spalmato fino al 2026) se ne andrà solo alle condizioni del Perugia che chiede il pagamento del cartellino. Il Brescia lo vorrebbe in prestito, soluzione che il Grifo non prende assolutamente in considerazione perché non si priverà del suo giocatore più forte a zero euro. Ora ci sarà da capire se il Brescia rilancerà. Nel caso in cui l’affare dovesse concludersi il Perugia si cautelerà con un altro centrale. Chiamate sono arrivate anche per Bozzolan: l’esterno del Milan piace a Bari, Reggiana (Nesta lo ha visto all’opera al Curi), Pisa e anche Brescia. In questo caso potrebbe dipendere anche dalla volontà del club rossonero. Sondaggi (pare anche dal Modena), ma senza offerte, per Santoro. Capitolo Filippo Ranocchia: il centrocampista è stato ceduto dalla Juventus a titolo definitivo al Palermo. Al Perugia è rimasta una piccola percentuale sulla cessione: si tratta di circa duecentomila euro che il club riceverà, però, la prossima stagione.