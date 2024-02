Il cammino. Biancorossi più spediti nel ritorno. Dopo nove gare, sono due i punti in più

Diciassette punti nel girone di andata, diciannove nel ritorno dopo nove partite. Un cammino più spedito quello di Alessandro Formisano rispetto a quello di Francesco Baldini. Ma anche se i punti in più sono appena due, completamente diverso come il Grifo di inizio stagione abbia messo insieme il bottino di 17 punti e come lo abbia fatto nel ritorno. Il Perugia di inizio stagione, infatti, non ha mai perso, ha conquistato quattro vittorie (Spal, Sestri, Fermana e Juventus Next Gen) e cinque pareggi (Lucchese, Pescara, Pontedera, Rimini, Torres). I biancorossi di Formisano, invece, hanno pareggiato solo una volta, vinto in sei circostanze e perso due volte. I successi sono arrivati, come nell’andata con Spal, Fermana e Juventus Next Gen, in più con Pescara, Pontedera e Lucchese. Il pari, nel ritorno, con il Rimini, mentre a differenza del girone di andata i biancorossi hanno ceduto i tre punti al Sestri Levante e alla Torres. Migliore, anche di poco, sia l’attacco che la difesa.

Dodici le reti fatte nel girone di andata, tredici nel ritorno, sei quelle incassate in avvio, cinque dopo il giro di boa. In classifica, biancorossi quarti dopo le prime nove giornate, dietro a Torres, Cesena e Pescara, mentre dal giro di boa a oggi il Perugia è terzo con 19 punti, alle spalle di Cesena (25) e Gubbio (20).