Il doppio ex, Comotto. "Il Cesena non è una sorpresa . A Perugia la situazione non aiuta»

Gianluca Comotto, ex giocatore e direttore generale del Perugia, ha avuto trascorsi anche al Cesena. Da doppio ex, racconta la sfida. "Che il Cesena avrebbe fatto un campionato di vertice e fosse una delle favorite era assolutamente chiaro - ha raccontato a tuttocesena.it - , così come allo stesso tempo immaginavo che il Perugia avrebbe fatto fatica dopo la retrocessione dalla B. Detto questo, no, onestamente un divario così ampio alla fine del girone di andata non me l’aspettavo proprio".

In casa biancorossa c’è stato il cambio in panchina. Cosa non sta funzionando?

"Il Perugia sta vivendo una situazione problematica a livello ambientale e societario. Purtroppo, se le cose non vanno bene ai vertici diventa veramente difficile raggiungere il risultato sportivo".

Allo stadio Curi il Perugia non ha mai perso ma ha conquistato solo 3 vittorie su 8 partite giocate, perché?

"Sicuramente l’ambiente turbolento non aiuta i giocatori a rendere al meglio in casa. Allo stesso tempo però va detto che il Perugia ha una delle rose più importanti della C, soprattutto a centrocampo. In questa categoria contano molto le motivazioni e se teniamo conto che molti calciatori dovevano andar via dopo la retrocessione ed invece sono rimasti probabilmente troviamo la risposta al rendimento al di sotto delle aspettative. Se non la affronti con il giusto spirito la serie C diventa molto difficile".