Il fischietto. Dirige Manedo Mazzoni. Un incrocio con Formisano

Sarà l’arbitro Edoardo Manedo Mazzoni di Prato a dirigere la gara tra Cesena e Perugia, in programma domenica alle 20, e valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C girone B. Il fischietto toscano sarà assistito da Domenico Castro di Livorno e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto ufficiale Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto. Non ci sono precedenti tra il Perugia e la giacchetta nera toscana, anche se Manedo Mazzoni ha diretto una gara della Primavera biancorossa, l’11 novembre scorso con la squadra di casa (in quel momento allenata da Formisano) che si è imposta sul Crotone per 2-1. Nessun precedente con i bianconeri e anche in questo caso solo un incrocio con la formazione Primavera del Cesena. In questa stagione l’arbitro di Prato ha diretto 24 partite, nove nel campionato di Lega Pro, tre nel girone B.