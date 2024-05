Il Grifo a caccia del primo sorriso. Paz va verso il recupero e ci sarà

di Francesca Mencacci

Ancora un giorno di attesa e poi il Perugia scenderà in campo per approdare alla fase nazionale degli spareggi. Al Curi arriva il Rimini di Troise, un allenatore che ha scelto di accettare la panchina in corsa, dopo otto giornate, con il club romagnolo ultimo in graduatoria. Da fanalino di coda a decimo, una bella scalata e come ultimo regalo anche il blitz a Gubbio che consente al Rimini di giocarsi il secondo turno in casa del Perugia. I precedenti recenti tra le due formazioni non sorridono certo alla squadra di casa, ma poi ci sono i numeri del Curi che confortano, oltre a una rosa che, almeno sulla carta, è superiore e un ultimo cammino esterno della squadra di Troise poco confortante.

Tra le squadre che il Perugia avrebbe potuto affrontare, il Rimini è quella che ha regalato meno sorrisi alla formazione biancorossa in questo campionato, tra episodi eccezionali (il materasso a fuoco nella gara di andata) e rimpianti nel ritorno. Senza contare la Coppa, dove i romagnoli hanno battuto ed eliminato il Grifo. Quello di sabato allo stadio Curi sarà il quarto confronto stagionale tra le due formazioni: il primo incrocio è stato quello del 23 settembre 2023, famoso per l’incendio al materasso terminato 2-2 (11’ Kouan, 16’ Lamesta, 36’ Bartolomei, 72’ Ubaldi). Le due squadre si sono sfidate nuovamente il 9 novembre, ancora a Rimini, nel match valevole per il secondo turno della Coppa Italia di C (1-0 gol di Capanni). Il terzo e ultimo incrocio è quello datato 3 febbraio. In quella occasione il Rimini è riuscito, grazie anche alle parate di Colombi, a fermare un Grifo che veniva da 4 vittorie consecutive: 0-0 il risultato finale.

Formisano deve compiere scelte importanti, il Perugia ha il vantaggio dei due risultati e – sotto certi aspetti – lo svantaggio di saperlo. Il tecnico opterà per una squadra equilibrata, non prenderle è sicuramente fondamentale, ma passare avanti renderebbe la gara in discesa. Intanto ci sono da considerare le condizioni non ottimali di alcuni giocatori come Seghetti e Paz, la sensazione è che il Perugia non farà a meno del suo esterno destro. Mentre Seghetti potrebbe dare la sua disponibilità in corsa.

Il nodo è anche il modulo, mentre le certezze sono rappresentate dalla difesa (con l’impiego di Mezzoni, Lewis e Dell’Orco), dagli esterni (Paz a destra e Lisi a sinistra), da Torrasi e Iannoni al centro e da Vazquez in attacco. I dubbi sono legati al terzo centrocampista se sarà 3-52, con Agosti e Kouan in ballottaggio e al compagno dell’ex Gubbio, con Matos che dovrebbe essere in vantaggio. Nella rifinitura di oggi, prima del rientro a Perugia, Formisano scioglierà gli ultimi dubbi.