Il Grifo prepara la sfida alla regina. A Cesena va in campo l’esperienza

Il Perugia va a Cesena per interrompere la striscia negativa in trasferta, per prepararsi al meglio agli spareggi e forse per puntare ancora alla posizione di miglior quarta dei tre gironi. Già, perché quando i biancorossi scenderanno in campo, domani alle 20, la Triestina avrà già terminato la sua gara in casa del Padova e quindi la partita per il miglior piazzamento potrà essere ancora aperta così come potrebbero non esserci più margini. Il Perugia contro la regina del girone, promossa in B ormai da settimane ma sempre in striscia positiva, terrà in considerazione il fatto che il 7 maggio inizierà la sua avventura negli spareggi per la serie B. E allora verranno risparmiati i calciatori in diffida e scenderanno in campo i giocatori che hanno avuto meno spazio nelle ultime settimane ma hanno più esperienza. E l’esperienza può fare la differenza negli spareggi che prenderanno il via una settimana dopo la fine del campionato. Dalla difesa all’attacco, contro i bianconeri di Torrente, scenderà in campo un Grifo "over". In difesa, infatti, spazio al capitano Angella (al centro) e a Dell’Orco, mentre per l’ultima maglia Mezzoni appare in vantaggio sul giovane Souare. A centrocampo, invece, torna a guidare la squadra Paolo Bartolomei che prenderà il posto di Torrasi fermato dal giudice sportivo. Un’altra maglia sarà per Kouan, anche lui un po’ ai margini nelle ultime gare di campionato, mentre l’ultimo posto utile sarà per il giovane Agosti. Freschezza sulle fasce, con Cudrig sulla corsia destra e Bozzolan (in vantaggio su Cancellieri) a sinistra. Il nodo è l’attacco. Sì perché Seghetti ieri ha disertato la seduta di allenamento perché non al meglio e sarà valutato oggi, alla vigilia del match. Sylla, rimasto fuori nell’ultimo periodo perché non al meglio della condizione, potrebbe avere una chance dal primo minuto in coppia con Matos.