Il Grifo punta in alto con il gigante Sylla. L’attaccante debutta contro la Lucchese

Il Grifo alza l’asticella e mette centimetri là davanti. E’ arrivato ieri mattina a Pian di Massiano l’attaccante Youssouph Cheikh Sylla. Nel pomeriggio è sceso in campo con i compagni nell’allenamento a porte chiuse e già domani debutterà con la nuova maglia. Il gigante senegalese (196 centimetri di altezza) è stato acquistato a titolo definitivo dalla Vis Pesaro e ha firmato un contratto che lo lega al club di Massimiliano Santopadre fino al 30 giugno 2026. E’ il primo rinforzo del mercato invernale per i biancorossi, chiamati subito al riscatto in classifica dopo due sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare la squadra al quinto posto. Ma si riparte dopo la sosta con il girone di ritorno. Si ricomincia al "Curi" alle 16.15 con la sfida alla Lucchese. Il tecnico Formisano dovrà rinunciare a Vázquez e agli squalificati Seghetti e Lisi; così il compito di dare la svolta all’attacco del Perugia ora spetterà proprio al nuovo acquisto. I rivali toscani, tra l’altro, portano bene a Sylla che all’andata ha realizzato una doppietta nella partita vinta dalla Vis Pesaro al "Porta Elisa".

Carriera. Classe 1998, cesciuto calcisticamente nelle giovanili del Parma, Sylla ha esordito nel calcio dei grandi con il Piacenza che inizialmente l’ha dato in prestito alla Vigor Carpaneto, salvo poi tenerlo in C per due stagioni (40 presenze e 4 reti). I 19 gol nel 2020-2021 con il Gozzano, in Interregionale, gli sono valsi la chiamata del Pordenone, con cui due campionati fa ha disputato 14 gare in Serie B. Dopo Alessandria e ancora Pordenone, Sylla è ripartito quest’estate dalla Vis Pesaro (biennale fino al 2025 con opzione per il terzo anno) realizzando 5 gol e due assist in 18 presenze. Al "Curi" ha già giocato a dicembre, ma da avversario del Grifo, nel match finito in pareggio (2-2). E in quell’occasione la punta senegalese aveva messo in difficoltà la difesa di casa.

L’operazione di mercato appena conclusa non chiude comunque le porte ad altre trattative per il reparto avanzato. La società, infatti, ha messo sul taccuino anche Andrea Magrassi del Cittadella. Intanto l’ex Perugia, Pasquale Mazzocchi, è passato al Napoli a titolo definitivo. L’esterno, classe 1995, corona un sogno: giocherà nella squadra della sua città.